Família de Martinho da Vila é assaltada no Rio de Janeiro | A TARDE

A mulher e a filha de Martinho da Vila foram vítimas de um assalto na zona oeste do Rio de Janeiro.

>>> Ana Laura Lacerda planeja mostra itinerante sobre conchas pelo Brasil

Segundo informações o g1, o crime aconteceu na noite do último sábado, dia 1º. As duas estavam paradas no sinal de trânsito na avenida das Américas, quando três homens abordaram o veículo onde as duas estavam e levaram os celulares.

Os assaltantes tiveram acesso à conta bancária conjunta que a esposa do artista tem com ele. Nenhuma delas sofreu ferimentos.

Publicações relacionadas