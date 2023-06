Famosos lamentam a morte de Astrud Gilberto: "baiana internacional"

Artistas, políticos e personalidades foram às redes sociais nesta terça-feira, 6, para lamentar a morte da baiana Astrud Gilberto. Considerada um ícone da Bossa Nova, a cantora e compositora morreu aos 83 anos na segunda-feira, 5.

Um dos baianos que homenageou a conterrânea, nascida em Salvador, foi o cantor e multi-instrumentista Carlinhos Brown. Ele ressaltou a importância de Astrud em levar a música “Garota de Ipanema” para o mundo.

O senador da Bahia, Jaques Wagner, também lembrou o fato e destacou o papel de Astrud em ajudar a trazer para o Brasil os Grammys de Álbum e Gravação do Ano de 1965.

O ator Marcelo Médici também lembrou o fato. "Garota de Ipanema não existiria se Tom Jobim não a tivesse escrito, se Helô Pinheiro não o tivesse inspirado, fato. mas não teria sido tão famosa se Astrud Gilberto com sua voz de fada não a tivesse cantado. tinha que ser com ELA. #RIP #AstrudGilberto #thegirlfromipanema".

Musa do clássico Garota de Ipanema, Helô Pinheiro foi outra que homenageou a voz da música dedicada a ela. "Se não fosse 'Antonio Carlos Jobim' pedir ao piano em seu majestoso talento pela inspiração a mim atribuída e a voz sedosa de 'Astrud Gilberto' mostrar aos americanos o que a 'Garota de Ipanema' tem, o sucesso não seria tão grande", iniciou na legenda do Instagram.

"Pena que essa voz, hoje se calou mas deixará saudade em todos os amigos parentes e fãs que de alguma forma ao escuta-la já identificava o seu doce balanço na voz e agora teremos que dizer: 'Ah por que estou tão sozinho, ah porque tudo é tão triste'", completou ela, citando um trecho do hino da MPB.

Confira os posts:

Garota de Ipanema internacional

A morte de Astrud foi confirmada pela neta da artista, Sofia Gilberto, em uma publicação nas redes sociais. "Minha vovó Astrud Gilberto fez essa música pra mim, se chama Linda Sofia. Inclusive, ela queria que meu nome fosse Linda Sofia. A vida é linda, como diz a música, mas venho trazer a triste notícia que minha avó virou estrela hoje e está ao lado do meu avô João Gilberto. Astrud foi a verdadeira garota que levou a bossa nova de Ipanema para o mundo. Foi a pioneira e a melhor", escreveu.

Astrud Gilberto alcançou fama internacional após interpretar a versão em inglês da música "Garota de Ipanema". Em sua publicação, Sofia ainda relembrou as contribuições da avó para a música.

"Aos 22 anos, deu voz à versão em inglês de 'Garota de Ipanema' e ganhou fama internacional. A música, um hino da bossa nova, se consagrou como a segunda mais tocada em todo o mundo principalmente por sua causa. Amo e amarei Astrud eternamente e ela foi o rosto e a voz da bossa nova na maior parte do planeta. Astrud estará para sempre em nossos corações e neste momento temos que celebrar Astrud", afirmou.

Além do sucesso com "Garota de Ipanema", a artista participou de diversas apresentações no Rio de Janeiro ao lado de João Gilberto, Nara Leão, Johnny Alf, Elza Soares, entre outros. A cidade carioca teve forte influência na musicalidade de Astrud.

Já morando em Nova York, em 1963, ela participou do álbum "Getz/ Gilberto", de João Gilberto e o saxofonista Stan Getz, com arranjos de Tom Jobim. O disco foi premiado com Grammy de Álbum do Ano e de Gravação do Ano, com Garota de Ipanema [vídeo].

A cantora deixa dois filhos, o baixista Marcelo Gilberto, do casamento com João Gilberto, entre 1959 e 1964, e Greg Lasorsa, de outro relacionamento.