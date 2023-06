Morre baiana Astrud Gilberto, ícone da bossa nova, aos 83 anos

Ícone da bossa nova, a cantora baiana Astrud Gilberto morreu, aos 83 anos, na noite de segunda-feira, 5. A morte foi confirmada pela neta da artista, Sofia Gilberto, em uma publicação nas redes sociais.

"Minha vovó Astrud Gilberto fez essa música pra mim, se chama Linda Sofia. Inclusive, ela queria que meu nome fosse Linda Sofia. A vida é linda, como diz a música, mas venho trazer a triste notícia que minha avó virou estrela hoje e está ao lado do meu avô João Gilberto. Astrud foi a verdadeira garota que levou a bossa nova de Ipanema para o mundo. Foi a pioneira e a melhor", escreveu.

Astrud Gilberto alcançou fama internacional após interpretar a versão em inglês da música "Garota de Ipanema". Em sua publicação, Sofia ainda relembrou as contribuições da avó para a música.

"Aos 22 anos, deu voz à versão em inglês de 'Garota de Ipanema' e ganhou fama internacional. A música, um hino da bossa nova, se consagrou como a segunda mais tocada em todo o mundo principalmente por sua causa. Amo e amarei Astrud eternamente e ela foi o rosto e a voz da bossa nova na maior parte do planeta. Astrud estará para sempre em nossos corações e neste momento temos que celebrar Astrud", afirmou.

Além do sucesso com "Garota de Ipanema", a artista participou de diversas apresentações no Rio de Janeiro ao lado de João Gilberto, Nara Leão, Johnny Alf, Elza Soares, entre outros. A cidade carioca teve forte influência na musicalidade de Astrud.



Já morando em Nova York, em 1963, ela participou do álbum "Getz/ Gilberto", de João Gilberto e o saxofonista Stan Getz, com arranjos de Tom Jobim. O disco foi premiado com Grammy de Álbum do Ano e de Gravação do Ano, com Garota de Ipanema.

A cantora deixa dois filhos, o baixista Marcelo Gilberto, do casamento com João Gilberto, entre 1959 e 1964, e Greg Lasorsa, de outro relacionamento.