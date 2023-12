Fãs especulam sobre vinda de Beyoncé: “não achei que fosse Salvador” | A TARDE

Em meio a confirmações obtidas pelos Portais Massa! e A TARDE de que a diva do pop Beyoncé está mesmo em terras soteropolitanas, fãs da norte-americana celebraram a possível vinda da cantora a Salvador. No Centro de Convenções, onde vai ocorrer o evento de lançamento do filme "Renaissance: a film by Beyoncé" nesta quinta-feira, 21, o movimento é grande.

Para a secretária Paloma Cerqueira, o sentimento de saber que a “Queen Bey”, como a cantora é chamada carinhosamente pelo fandom, pode estar a poucos metros dela é de nervosismo. “Eu tinha um pressentimento de que ela viria, mas eu não esperava ser em Salvador, eu esperava ser em São Paulo ou Rio de Janeiro, mas não em Salvador. Espero encontrar ela aqui hoje, mesmo no meio dessa chuva imensa”, brinca.

A também secretária Daniele Pitanga disse que está na expectativa de saber se realmente a sua ídola virá. “Tem um avião aí, que estão dizendo que é dela que está vindo. Acho que só na hora mesmo para a gente saber. Com chuva ou sem chuva, vou estar lá dentro curtindo, assistindo e prestigiando”, garantiu.

Daniele ainda disse que pela sua trajetória, a capital baiana é o local mais do que perfeito para uma visitinha de Beyoncé. “Eu achei a melhor escolha possível, por causa de. Salvador, além de ser a cidade mais negra fora da África, que exalta muito a cultura negra, é uma cidade que não é muito valorizada para esses tipos de eventos e quando se traz esse olhar para Salvador, mostra que a cidade tem a estrutura para receber todo esse evento”, pontuou.

A possível vinda de Beyoncé a Salvador está rendendo assunto nas redes sociais. Os termos “Beyonce”, “Salvador” e “ela não vem mais” foram parar entre os assuntos mais comentados.