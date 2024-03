Festa com Armandinho e outros músicos celebra a guitarra baiana | A TARDE

A guitarra baiana será homenageada por um grupo de guitarristas no Largo Quincas Berro D'Água, no Pelourinho, neste domingo, 17, durante edição especial do "Brasil Guitarras". O evento será gratuito e acontecerá a partir das 16h.

O projeto tem percorrido algumas capitais do Brasil desde 2013, reunindo 10 dos principais guitarristas brasileiros. Sua primeira edição baiana foi em janeiro de 2017.

O show já passou em cidades como Brasília, Belo Horizonte, Salvador e São Paulo. Nesta nova edição em Salvador, estarão presentes os guitarristas baianos Aroldo Macedo, Eric Assmar, Ricardo Primata, Morotó Slim, Fred Menendez, Sávio Assis, Júlio Caldas, as guitarristas Patty kiss e Thathi, além do rei da guitarra baiana, Armandinho Macêdo.

Em conversa com o Portal A TARDE, o filho de Osmar Macêdo conta que o evento vai valorizar um instrumento que criou uma história genuinamente baiana.

"Tudo que a gente faz aqui, a gente dá um toque baiano. Então, a Bahia tem isso, a percussão baiana, o afro-baiano. É a criatividade e o espírito baiano. Por isso, nosso carnaval é importante culturalmente, todas as manifestações têm que ser consideradas. A gente tem que entender que nasceu aqui", contou Armandinho.

O músico lembra que criou a guitarra baiana quando fundiu o instrumento com o cavaquinho. "Fazemos fusão pois tudo é um misto de fusão. A Carmem Miranda foi brasileiríssima, mas fez uma fusão com a música do mundo", contou.

"A gente está homenageando a guitarra baiana e estar dividindo com outros guitarristas também, que têm conhecimento dessa praia, que absorveram muito esse toque, é superimportante", completou.