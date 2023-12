Festa de lançamento do filme de Beyoncé será em Salvador | A TARDE

A pré-estreia de "Renaissance: a film by Beyoncé" será em Salvador. A notícia pegou os fãs de surpresa, já que a artista não tem show da turnê marcados para acontecer no Brasil. A novidade foi divulgada pela TV Globo, durante o Encontro, programa matinal da emissora.

Em seguida, também em Salvador, irá acontecer uma edição do Club Renaissance, festa exclusiva que será realizada no dia 21 de dezembro e contará com fãs brasileiros da artista e atividades exclusivas. A festa VIP já aconteceu em outras partes do mundo e o local exato só é divulgado pouco tempo antes da realização.

A celebração tem o objetivo de homenagear a turnê que Beyoncé fez entre maio e outubro, com quase 80 shows. Ela passou por países da América do Norte e Europa.

Sinopse do filme

“É sobre a intenção, trabalho duro e envolvimento de Beyoncé em cada aspecto da produção, sua mente criativa e seu propósito de criar um legado e dominar a sua arte. Recebida com aclamação extraordinária, a Renaissance World Tour, de Beyoncé, criou um santuário de liberdade e alegria compartilhada para mais de 2.7 milhões de fãs.”