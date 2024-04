Festival 10 Horas de Arrocha anuncia data e primeiras atrações | A TARDE

O 10 Horas de Arrocha, maior festival de arrocha do país, confirmou a data da edição de 2024. A festa também divulgou as primeiras atrações da grade.

Em 2024, nomes Devinho Novaes, Unha Pintada, Nadson O Ferinha, Toque Dez, Heitor Costa e Silvanno Salles já estão confirmados no Palco do Arrocha, já no Palco Serestão, a animação ficará por conta de Júlio Nascimento, Violão de Ouro, Brasilian Boyz e Canindé.

Com produção da Salvador Produções e do Pida, o festival abrirá vendas na sexta-feira, dia 12 de abril e em breve divulgará mais atrações.

Os ingressos poderão ser comprados em uma promoção especial de lançamento, onde o público compra dois e leva três, nos balcões do Pida no Salvador Shopping, Salvador Norte Shopping, Shopping Paralela e Shopping Piedade, na loja do Bora Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia ou através do site.





Serviços O que: Festival 10 Horas de Arrocha

Quando: 10 de agosto Onde: Wet Atrações: Palco principal: Devinho Novaes | Unha Pintada | Nadson O Ferinha | Toque Dez | Heitor Costa | Silvanno Salles Palco Serestão: Júlio Nascimento | Violão de Ouro | Brasilian Boyz | Canindé Informações: @ ssaproducoes @pida Vendas: A partir de 12 de abril, nos balcões do Pida no Salvador Shopping, Salvador Norte Shopping, Shopping Paralela e Shopping Piedade, na loja do Bora Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia ou através do site www.boratickets.com.br