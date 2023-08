Festival de Inverno de Morro do Chapéu começa nesta sexta-feira

Começa nesta sexta-feira, 4, o Festival de Inverno de Morro do Chapéu. Os organizadores esperam superar a edição do ano passado, quando 60 mil pessoas prestigiaram o evento.



Com mais de 30 atrações entre os palcos principal e alternativo, além das apresentações na Rural Elétrica, na Praça da Bandeira e na Passarela das Flores, o festival se propõe a oferecer uma experiência cultural e musical inesquecível para os visitantes até o seu encerramento, no domingo, 6.

Entre as atrações confirmadas, estão nomes como Thiago Aquino, Filhos de Jorge, Edson Gomes, Durval Lelys, Luiz Caldas, Sandra de Sá e Geraldo Azevedo, entre outros. O festival também conta com uma praça de alimentação e uma feira de artesanato.

A expectativa de público se reflete na rede hoteleira da cidade, que está com 100% de ocupação, e na locação de cerca de 100 casas para visitantes. Além disso, os hotéis de cidades vizinhas também registraram um aumento na procura por hospedagem, impulsionando a economia local e regional.

A prefeita de Morro do Chapéu, Juliana Araújo, diz esperar boa movimentação econômica e aquecimento do comércio da cidade. "Estamos muito felizes com a receptividade e entusiasmo do público em relação ao nosso festival. A expectativa de superar o recorde de público nos enche de alegria e orgulho", disse a prefeita.

"O comércio local tem sido beneficiado com a grande quantidade de visitantes, e a movimentação econômica já se mostra muito forte, com projeções de superar a marca de R$ 5 milhões do ano passado", concluiu a prefeita.

Confira a programação completa:

PRIMEIRO DIA - SEXTA-FEIRA (04/08)

PALCO PRINCIPAL

22H – GERALDO AZEVEDO

23H30 – LUIZ CALDAS

23H30 - SANDRA DE SÁ

01H – LORDÃO

3H – THIAGO AQUINO

PALCO ALTERNATIVO

18H – CHIQUINHO DE LEONEL (PALCO ALTERNATIVO)

20H – MARCIA DUARTE

RURAL ELÉTRICA

20H - TÚLIO ROCHA

05H – JEFINHO NOVO EMBALO (SOL NASCER)

SEGUNDO DIA - SÁBADO (05/08)

PALCO PRINCIPAL

14H - BRANQUINHO

16H – JEAN SANTANA (PROJETO: TARDEZINHA)

20H – SELVA BRANCA

22H – ISAQUE E EDSON GOMES

23H30 – MARCIA FELIPE

01H – FILHOS DE JORGE

03H – ALEX OURO

PALCO ALTERNATIVO

12H – TIQUINHO DO ACORDEON

14H – YAN BAGANO

16H – NERY SALVADOR

18H – DESNISE REIS

20H – NEIDE VITAL

PASSARELA DAS FLORES

16H – CORTEJO CULTURAL FILARMÔNICA, GRUPOS DE TEATRO, PERNAS DE PAU, MALABARES E PIROFAGIA (PASSARELA DAS FLORES)

RURAL ELÉTRICA

20H - FLOR SERENA

TERCEIRO DIA - DOMINGO (06/08)

PALCO PRINCIPAL

14H – FÁBIO WILL

16H - GATOS MULTICORES (PROGRAMAÇÃO INFANTIL)

22H – NALDINHO

23H30 – DURVAL LELYS

01H - IGUINHO E LULINHA

2H30 – CARINHA DOS FLUXOS

PALCO ALTERNATIVO

12H – JOQUINHA

14H – ART DO SAMBA

16H – OS TOPS

18H – LUCAS MONTEIRO

20H - BIGBLACK

PRAÇA DA BANDEIRA

11H - MDC AUTOMOTIVO

RURAL ELÉTRICA

20H - EUGÊNIO CERQUEIRA