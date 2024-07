Festival de Música Educadora FM tem inscrições prorrogadas

- Foto: Mateus Pereira | GovBa

As inscrições do 22° Festival de Música Educadora FM foram prorrogadas. Músicos e bandas interessados em participar agora têm até às 18 horas do dia 19 de julho para se candidatar através do site festivaleducadora.ba.gov.br.

Serão distribuídos prêmios de R$ 5 mil a R$ 18 mil para 50 artistas, totalizando R$ 300 mil. Nos 4 últimos anos, o valor investido na premiação do festival quintuplicou. As edições de 2021 e 2022 entregaram R$ 60 mil e R$ 100 mil em prêmios, respectivamente. Em 2023, o recurso dobrou para R$ 200 mil.

Na primeira etapa, a Comissão Julgadora selecionará 50 obras, sendo 35 com letra e 15 instrumentais. Os selecionados recebem R$ 5 mil cada, e passam a fazer parte da programação da Rádio Educadora FM - 107.5. Já a etapa final consiste na seleção dos seis vencedores para as categorias 'Melhor Música', 'Melhor Arranjo' e 'Melhor Intérprete', tanto para 'Música com Letra' quanto para 'Música Instrumental'. Os prêmios são de R$ 18 mil para Melhor Música e R$ 11 mil para as demais categorias.

Nesta semana a composição do júri desta edição foi divulgada e será formada pela cantora Nara Gil, pelo cantor, músico, compositor e produtor Tonho Matéria, pela cantora e compositora Ju Moraes, pelo cantor e compositor Saulo Fernandes e pelo produtor e curador musical Maurício Garcia, que coordena a comissão.

Detalhes e critérios para inscrição podem ser conferidos no edital do festival.