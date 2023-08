Festival em Salvador reúne churrasco, cerveja artesanal e música Pop

A próxima edição do festival Pilsner Fest, que desta vez traz o Pilsner Fest Barbecue, acontece no dia 5 de agosto na AABB, no bairro de Piatã, em Salvador.

O evento trará os mestres do churrasco Ricardo Brandão e Pablo Araújo. Os visitantes poderão apreciar suas habilidades e experimentar suas criações. Eles prometem surpreender o público com cortes de carne suculentos e acompanhamentos típicos de um autêntico churrasco.

O festival também receberá o chef Thiago Mascarenhas, proprietário da hamburgueria Tá Rebocado!, que vai preparar hambúrguer grelhado sobre as brasas.

Quem também marcará presença são as cervejarias Mindubier, Proa, Híbrida, 2 de Julho, quizumBA, 3Barcaças, Plenos, Rodada, Milesima, Capitânia, Confinada e Dragornia, que terão stands apresentando suas cervejas e lançamentos.

Na música, a cantora Jany interpreta ícones como Rita Lee, Amy Winehouse e outros nomes da música. Já a banda Renato Coelho Rock Clube, prestará um tributo a dois grandes nomes do rock brasileiro: Cazuza e Renato Russo.

Para os amantes do rock clássico, a banda Kingsmen apresenta covers de Beatles e Elvis Presley e prometem levar o público a uma viagem no tempo, relembrando os grandes sucessos.

O festival começa a partir das 13h na área verde da AABB. Os ingressos já estão sendo vendidos através da plataforma Sympla.