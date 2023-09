Festival ‘Oxe é Jazz’ apresenta grandes shows no Costa Azul

Uma celebração do jazz e da música brasileira de alta qualidade. É o que garante mais uma edição do Oxe é Jazz. O projeto reúne talentos musicais renomados para duas noites imperdíveis de música ao vivo e tributos a grandes ícones da música mundial. Tudo neste fim de semana, nesta sexta-feira, 15, e sábado, 16, no Parque Costa Azul, a partir das 18h. A entrada é franca.

A programação desta sexta promete um deleite para os amantes da música jazz e dos Beatles. O grupo Beatles ‘n’ Jazz, formado pelos músicos Alexandre Vieira (contrabaixo e voz), Márcio Pereira (guitarra) e Laurent Rivemales (bateria), apresenta um tributo emocionante aos Fab Four. Eles reinventam os sucessos dos Beatles com arranjos jazzísticos, incorporando improvisações que adicionam uma nova dimensão às músicas. O grupo é formado é quase uma década. “São nove anos de experiências e experimentações musicais atendendo a estética sonora do jazz e usando isso pra se comunicar a partir do repertório dos Beatles”, explica o vocalista Alexandre Vieira.

A noite continua com a cantora baiana Cláudia Cunha, que irá emocionar o público com seu show Solar, um tributo carinhoso a Gal Costa. Com direção musical de Jelber Oliveira, Cláudia conduz os espectadores por um passeio pela vasta obra de Gal, apresentando arranjos originais.

Segundo a cantora, é comum um intérprete em algum momento se voltar para a leitura da obra de algum compositor ou artista. “Quando pensei em montar um show dentro dessa perspectiva, só pensei nela, Gal Costa. É uma voz e um canto marcante e referencial para uma geração de cantoras que vão de Marisa Monte, Vanessa da Mata à Roberta Sá. E eu me incluo também. Sua trajetória, que não segue um curso linear e atravessa várias fases, revela a intérprete que vai da emissão mais cool ao acento mais rock ‘n’ roll”, comenta.

João Donato e Ray Charles

No sábado, o tecladista, arranjador e compositor baiano Luizinho Assis inicia a noite com seu quarteto, composto por Giroux Wanziler (baixo), Victor Brasil (bateria) e o clarinetista e compositor Ivan Sacerdote. Juntos, eles prestarão homenagem ao mestre João Donato, proporcionando uma experiência musical única que mescla o jazz com a riqueza da música brasileira.

Encerrando a edição de setembro do Oxe é Jazz, o curador do projeto, Eric Assmar, recebe o pianista, cantor e compositor paulistano Adriano Grineberg. Neste show especial, eles homenagearão o mestre do R&B Ray Charles.

“Vai ser um encontro muito especial. Adriano é um dos grandes nomes da cena do blues no Brasil, artista que já gravou mais de 50 álbuns de blues, se apresentou nos principais festivais de jazz e blues do país e dividiu o palco com uma lista enorme de grandes nomes, a exemplo do mestre B.B. King”, conta Eric.

“Adriano vem apresentando um show em homenagem a Ray Charles e irá estrear esse show aqui em Salvador em um formato inédito, em que estaremos juntos no palco relendo canções clássicas do blues, a expectativa é a melhor possível”, acrescenta. Adriano lança também nesta sexta o primeiro single de seu novo álbum, no qual propõe uma homenagem a Dorival Caymmi.

‘Oxe é Jazz’ / Hoje e amanhã, 18h / Parque Costa Azul / Gratuito

