Festival Rap Game terá Racionais, Djonga, Sidoka e outros em Salvador | A TARDE

A Arena Fonte Nova vai receber o festival de hip-hop "Rap Game", no dia 16 de dezembro, com uma programação com mais de 15h de show e mais de 25 atrações. O evento vai reunir experiências do mundo dos games, dois palcos e atrações locais e nacionais que se apresentarão simultaneamente.

Já estão confirmadas as apresentações: Racionais MC's, BK, Djonga, Sidoka, Major RD com participação de Rock Danger, Leall, Caio Luccas, Ryy The Runner, Yunk Vino com participação de Danzo, Recayd Mob, Duquesa, Kyan, MV Bill com participação de Kmilla CDD, MC Marechal, Vandal com participação de Sant, Makonnen Tafari, Ravi Lobo, DJ Zeu, Peuzz1n e DV Tau.

Com o evento, a banda Racionais retorna à capital baiana depois de quase 5 anos sem se apresentar para os fãs da cidade. Com mais de 25 artistas em cena, o festival reunirá cultura e variedade de estilos, criando uma atmosfera com breakdance, skatepark, studio game e live painting.