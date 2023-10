Festival universitário da UFBA realiza a 16° edição em outubro

A 16° edição do FACOMSOM, evento que acontecerá no dia 14 de outubro e produzido pela Produtora Júnior, da Faculdade de Comunicação (Facom) da UFBA, terá apresentações das três bandas finalistas de uma competição musical. O evento acontece na Casa Rosa, no Rio Vermelho.

A banda KalunduH foi a grande vencedora desta edição do FACOMSOM. O grupo é composto por Lara Nunes (vocalista), Najara Santana (baixista), Leonardo Braga (guitarrista) e Hebert Araújo (fotógrafo e integrante da banda). Estarão também presentes Unó, banda do cantor Hiran e Solana Star, que irá lançar um single exclusivo no dia do evento.

Neste ano, quase 40 bandas se inscreveram. Todos passaram por uma curadoria com nomes referentes da música baiana, como Ana GB, Filipe Duarte, Joana Giron, Sayonara Coelho e Ziati Comazi. Ao total, cinco bandas foram selecionadas e o público definiu as três finalistas que irão se apresentar esse ano.

O que é o FACOMSOM

O FACOMSOM é um festival criado por estudantes que tem como objetivo dar espaço e visibilidade para artistas independentes. Além de ter a proposta de alternar o circuito da música baiana.

Ao longo de anos, o FACOMSOM já revelou artistas como as bandas Vivendo do Ócio, Afrocidade, Maglore, Flerte Flamingo e outras.

O quê: FACOMSOM - festival de bandas universitárias

Quando: 14 de outubro

Onde: Casa Rosa, Praça Colombo, 106 - Rio Vermelho, Salvador- BA

Quanto: Ingresso inteira (R$ 40,00), Ingresso meia (R$ 20,00) e Estudantes da Faculdade de Comunicação da UFBA (R$ 15,00)

Para mais informações, acesse o instagram do evento