Festival Virada Salvador terá atração internacional pela primeira vez

Em lançamento da programação do “Novembro Salvador Capital Afro”, no Cine Glauber Rocha, na Praça Castro Alves, a manhã desta quinta-feira, 31, o prefeito Bruno Reis (União Brasil) anunciou que o Festival Virada Salvador terá pela primeira uma atração internacional, e ela será negra.



“Nossa ideia na semana que vem é anunciar a grade do Festival Virada. Vou dar um spoiler, pela primeira vez teremos uma atração internacional, que será negra”, afirmou Bruno, sem dar mais detalhes.

Possivelmente candidato à reeleição, o prefeito despistou sobre negociações dos partidos que pleiteiam o posto de vice em sua chapa em 2024.

“Política a gente vai fazer no ano que vem. Pedi a todos os meus aliados para que, no momento certo, vamos sentar e discutir. O que mais nos move é ver nossa cidade pujante e crescendo. Seja qual for o partido que terá o vice, vamos ter a capacidade de dialogar”, concluiu.