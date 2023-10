Filarmônicas da Bahia abre inscrições para seleção de bandas; confira | A TARDE

A nova edição do "Festival Dois de Julho – Filarmônicas da Bahia" irá reunir bandas de todo estado nos palcos do Centro Histórico de Salvador. A Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (Secult), através do Centro de Culturas Populares e Identitárias (CCPI) e da Fundação Cultural do Estado (Funceb), realizará o festival nos dias 9 e 10 de dezembro, com apresentações musicais no Pelourinho.

As bandas filarmônicas podem se inscrever até o dia 27 de outubro. Elas devem possuir, no mínimo, dois anos de atuação na área. Serão contratadas 12 (doze) bandas com até 41 integrantes. O concurso é voltado, exclusivamente, para pessoas jurídicas.

Cada uma das atrações selecionadas receberá cachê no valor bruto de R$ 20 mil. Em 2022, a primeira edição do festival levou mais de 1500 pessoas aos largos do Pelourinho.

A inscrição se dará em etapa única, através do preenchimento do formulário disponível no site da Secretaria de Cultura do Estado (www.cultura.ba.gov.br), acompanhado de link do drive com a documentação para habilitação e do material artístico. Dúvidas sobre o edital podem ser encaminhadas para o e-mail [email protected].

As bandas filarmônicas são reconhecidas pela notoriedade pública como instituições representativas da cultura baiana, com sua expressividade engajada nas tradições locais, e uma função educacional respeitada por grandes artistas e professores do segmento da música erudita e popular.

São uma manifestação secular que mobiliza multidões em suas apresentações, garantindo a diversidade e a memória musical da Bahia. O Festival Dois de Julho – Filarmônicas da Bahia se constitui, portanto, como uma ação de incentivo e valorização a esta importante tradição do estado.

SERVIÇO:

Festival Dois de Julho – Filarmônicas da Bahia Ano II

Inscrição: 28 de setembro a 27 de outubro de 2023, no site da Secult (www.cultura.ba.gov.br)

Festival: 9 e 10 de dezembro de 2023

Gratuito