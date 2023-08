Filha de Arlindo Cruz tranquiliza fãs sobre estado de saúde do pai

Flora Cruz, de 20 anos, filha do sambista Arlindo Cruz, de 64, tranquilizou os fãs do cantor na madrugada desta sexta-feira, 20, através das redes sociais, sobre o estado de saúde do artista, que foi internado com pneumonia. Ele estava internado na Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro desde o dia 2 de julho, passou por cirurgia e está em casa.

"Ele já fica em CTI normalmente, mas está tratando uma pneumonia e está se recuperando super bem. A gente só está passando pra agradecer o carinho de todo mundo e evitar especulações. Ele está bem e já já está em casa. A gente conta, como sempre, com a oração dos fãs, dos amigos e dos familiares", disse Flora.

"Agora, sim, minha caminha! Cheguei de viagem e fui direto dar um cheiro no meu melhor amigo, Arlindão, que está super bem. E eu estou muito grata aos meus deuses por tudo que está acontecendo. Até já, meu povo. O skincare já foi feito. Agora é rezar e dormir", completou nos stories do Instagram.

Em 2017, Arlindo Cruz sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Desde a época, o artista já passou por 17 cirurgias, cinco delas na cabeça. Além disso, ficou com algumas sequelas, e por isso, precisou receber cuidados médicos em casa. Apesar de ainda estar sem falar e andar, o sambista reage quando ouve músicas e filmes favoritos.

No carnaval deste ano, Arlindo desfilou na Império Serrano, escola de samba que o homenageou, na Marquês de Sapucaí. Durante o desfile, ele teve o acompanhamento de uma equipe médica.