Filha e irmã de MC Marcinho fazem homenagens ao funkeiro: "o melhor"

Filha de MC Marcinho, Marcelly Garcia foi às redes sociais para prestar homenagens ao pai. O cantor, que era conhecido como o “príncipe do funk”, teve a morte confirmada, aos 45 anos de idade, neste sábado, 26, após meses internado com insuficiência cardíaca.

"Não tenho palavras para descrever o que estou sentindo. Eu te amo tanto, mas sei que descansou e está em um lugar melhor. Descanse em paz, te amo para sempre! Obrigada pelos conselhos, obrigada pelos puxões de orelha, obrigada por todo o carinho e castigos. Você foi o melhor pai que eu poderia ter", escreveu ela no perfil do Instagram.

Quem também lamentou a morte do familiar foi Gisa Garcia, irmã de Marcinho. Ela apareceu chorando nas redes sociais para falar sobre o funkeiro.

"Precisava agradecer a cada um de vocês por todo o carinho, por cada clamor e oração que vocês fizeram pela vida do meu irmão. Milhares de pessoas orando e pedindo a Deus que acontecesse um milagre e ele pudesse ficar entre nós. Ele voltou para casa e está com Jesus. Quero agradecer imensamente a vocês por cada carinho e mensagem", disse.

Dono de hits como 'Glamurosa', 'Rap do Solitário' e 'Garota Nota 100', o cantor MC Marcinho morreu aos 45 anos. O falecimento foi confirmado por volta das 9h38 da manhã deste sábado, 26. Ele estava internado desde julho, após sofrer uma parada cardiorrespiratória.

Conhecido como o "Príncipe do Funk", sendo um dos ícones do gênero musical no Brasil, Marcinho lutava contra problemas cardíacos e renais. No dia 10 de julho, ele foi internado em uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) no Rio de Janeiro. Durante esse período, os médicos chegaram a implantar um suporte cardíaco artificial e utilizar a Ecmo, uma espécie de dispositivo que desempenha funções semelhantes às de um pulmão externo, mas ele não resistiu.