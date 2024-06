Filho de Gustavo Mullem faz homenagem ao pai: “Te amo demais” | A TARDE

Um dos filhos de Gustavo Mullem, Luiz Mullem, fez uma emocionante homenagem ao pai, que morreu nesta segunda-feira, 27. Guitarrista da formação original do Camisa de Vênus, o músico lutava contra um câncer de pulmão.

“Descanse em paz meu pai. Tenho o maior orgulho de ter sido seu filho e em quem vc me tornou, te amo demais!”, escreveu ele no Instagram, onde compartilhou uma foto em que aparecia criança e tocando bateria ao lado do artista.

Que notícia triste, meu garoto. Seu pai foi um cara muitíssimo especial e vive em conexão eterna com você, creia nisso. Abraço forte

Guitarrista e curador do Festival Internacional CIB - Capão in Blues, Eric Assmar, filho de Álvaro Assmar, outro grande nome da música baiana, prestou condolências. “Que notícia triste, meu garoto. Seu pai foi um cara muitíssimo especial e vive em conexão eterna com você, creia nisso. Abraço forte”, lamentou.

Gustavo morreu, aos 72 anos, em Salvador. A informação foi confirmada ao Portal A TARDE pelo parceiro de grupo, Eduardo Scott,

O artista será cremado em uma cerimônia nesta terça-feira, 28. O local ainda não foi divulgado.

Gustavo alcançou fama nacional nos Anos 80 como integrante da banda baiana Camisa de Vênus. Ao lado de Marcelo Nova, Robério Santana, Aldo Machado e Karl Hummel, Mullem gravou cinco álbuns, deixando um legado de hits e canções que permeiam o imaginário coletivo dos rockeiros, como “Eu Não Matei Joana D’ark”, “Sílvia”, “Bete Morreu”, “O Adventista” e tantas outras.

Confira a homenagem de Luiz Mullem

Publicações relacionadas