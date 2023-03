Filho de Ivete Sangalo radicaliza e mostra novo visual de cabelo

O jovem Marcelo Cady, filho de Ivete Sangalo e Daniel Cady, radicalizou e cortou o cabelão que tinha desde a infância. Nas redes sociais, a cantora compartilhou um vídeo do novo visual do percussionista de 13 anos.

"Nem em sonho eu imaginei. Saiu de mim", escreveu Ivete nas redes sociais.

Marcelinho começou a receber vários elogios e comentários positivos da transformação. Ele ficou com o cabelo cortado acima da orelha. "Está lindão", escreveu uma fã. "A cópia da mãe", disse uma internauta. "Lindo igual à mãe", completou outra.

O filho de Ivete foi uma das atrações que mais fez sucesso no Carnaval 2023 em Salvador. Ele tocou com a cantora em cima do trio e atraiu uma multidão de foliões junto da mãe.