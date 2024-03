Filhos de Gandhy recebe Timbalada e Mariene de Castro no TCA | A TARDE

O Afoxé Filhos de Gandhy sobe ao palco da Concha Acústica do Teatro Castro Alves na próxima sexta-feira, dia 15 de março, às 18h30, para celebrar a terceira noite do Concha Negra. Nesta 3ª edição do projeto, que visa fomentar a diversidade cultural da Bahia, o grupo convida a banda Timbalada e a cantora Mariene de Castro para fazerem uma grande celebração à cultura afrobaiana.

Os ingressos custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia), à venda na bilheteria física do TCA e online através da plataforma Sympla. A classificação indicativa é 14 anos.

Para este show, os Filhos de Gandhy celebram seus 75 anos de história, resistência e brilho, simbolizados pela Boda de Brilhantes. O Afoxé escolheu o tema "Gandhy 75 Anos - Beleza Pura. Uma Homenagem a Caetano Veloso”, unindo suas raízes culturais à arte de Caetano Veloso.

Além da apresentação do Afoxé Filhos de Gandhy, a 3ª edição do Concha Negra terá ainda uma grade com outras cinco atrações principais, levando a diversidade e a potência da arte negra para a Concha Acústica do TCA. A programação completa tem: São elas: Cortejo Afro (23 de fevereiro), Xella Orixá Convida (9 de março), Afoxé Filhos de Gandhy (15 de março), Olodum (22 de março), Adão Negro (28 de março), SALCITY RAP (5 de abril). Cada espetáculo prevê, além dos shows principais, a presença de convidados e atrações de abertura de outras linguagens artísticas, como dança, teatro e slam.