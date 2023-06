Flávio José desabafa após ter show reduzido: "a culpa não é minha"

O cantor Flávio José causou polêmica durante seu show no São João de Campina Grande, na Paraíba, ao fazer um desabafo aos fãs na noite desta sexta-feira, 2. Ele explicou que seu repertório foi reduzido de 1h30 a 1h10 a pedido da organização do evento.

"Me sinto na obrigação de avisar a vocês que, ao chegar aqui, me comunicaram que eu só poderia cantar uma hora e dez. Então, se ficar alguma música do repertório que vocês estão pensando em ouvir e não vão ouvir, a culpa não é minha", disse.

O público presente ficou surpreso com a declaração, especialmente porque o próximo artista a se apresentar era Gusttavo Lima, que cantou por mais de duas horas. Nas redes sociais, fãs expressaram tristeza e comentaram sobre o ocorrido.

Até o momento, a organização do evento não se pronunciou sobre o assunto, deixando os espectadores aguardando por uma possível explicação ou esclarecimento.

Nas redes sociais, o público criticaram a redução do show. "Foi uma vergonha o que fizeram com Flávio José e seu público hoje no São João de Campina Grande triste desrespeito com um cara como ele", comentou um internauta.

"Foi um absurdo o que fizeram hoje, reduzir o tempo de apresentação do Maior nome da nossa cultura atualmente", escreveu outra.

O São João de Campina Grande teve início em 1º de julho e se estenderá até o dia 2 de julho, no Parque do Povo, com a presença de várias outras atrações renomadas, como Wesley Safadão, João Gomes, Léo Santana, Mari Fernandez, Zé Vaqueiro e Alok.

Confira o vídeo.

null Matheus Calmon