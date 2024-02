Folia para criançada: Bailinho do Happy acontece neste sábado | A TARDE

Tio Paulinho, o puxador de trio elétrico que há mais de três décadas anima a garotada, convoca os foliões de todas as idades para uma festa inédita. Adiado em janeiro por conta das fortes chuvas, o Bailinho do Happy acontece neste sábado, 17, a partir das 17h, no estacionamento G0 do Shopping Bela Vista.

“Este foi um carnaval histórico. Além do desfile do Bloco Happy, fizemos a festa das famílias com dois dias de pipoca no circuito Campo Grande. E, pela primeira vez, vamos ter nosso bailinho no pós-carnaval. É uma oportunidade para quem curtiu o carnaval e ainda ficou com gostinho de quero mais e também para quem não pôde levar as crianças para participar da festa de Momo”, convida Tio Paulinho.

Com direito a trio elétrico pranchão, a banda Tio Elétrico, a cantora Mariana Silva e o anfitrião da festa prometem muita animação na folia pós-carnaval. Além de um repertório selecionado para o público infantil, personagens lúdicos e coloridos e muitas opções de brinquedos com acesso all inclusive farão a festa dos foliões mirins. Vendas na Central do Carnaval, Sympla e MIAU do Shopping Bela Vista.





Serviços O quê: Bailinho do Happy. Atrações: Tio Paulinho, Banda Tio Elétrico e Mariana Silva. All Inclusive de brinquedos. Quando: Sábado, 17 de fevereiro, das 17h às 20h. Onde: Shopping Bela Vista – Estacionamento G0 Quanto: R$ 40 (meia entrada), R$ 80 (inteira) e R$ 80 (casadinha família com direito a dois ingressos). Informações: (71) 98221-3364 Realização: Happy Eventos