Forró no Parque completa 15 anos e anuncia nova anfitriã | A TARDE

Um dos eventos mais tradicionais do São João de Salvador, o Forró no Parque completa 15 anos em 2024. Na edição especial, que segue homenageando seu criador, o rei do forró temperado, Zelito Miranda, falecido em 2022, Del Feliz passa o bastão para Jeanne Lima que será a anfitriã do projeto.

A primeira edição do ano acontece no próximo dia 24 de março, a partir das 11h no Largo Quincas Berro D´Água. Além de Del, também haverá show de Armandinho Macedo.

“Zelito Miranda sempre foi agregador, amigo de todos forrozeiros, então surgiu a ideia de cada ano ser um amigo, amiga a fazer essa homenagem, esse Tributo a Zé. Ano passado foi Del Feliz que homenageou e recebeu vários convidados nas três edições de 2023. Esse ano será Jeanne Lima que receberá Del Feliz na primeira edição para passar o bastão, entregando a Jeanne a grande festa do Forró no Parque pra ela comandar. Será muito lindo”, disse Telma Miranda, viúva de Zelito e idealizadora do projeto.

As outras edições acontecem nos dias 21 de abril e 19 de maio, sempre no mesmo local e horário. “Como empresária do setor, uma das primeiras a entrar no mundo executivo do show business do forró, enquanto mulher, sinto a necessidade de mostrar, falar, que é possível ser mãe, mulher e executiva sim, mostrar pra essa geração mais nova o empoderamento, mostrar que a mulher pode estar onde ela quiser” continua.

Segundo ela, a escolha de Jeanne se dá para fortalecer a imagem da mulher cantando forró com qualidade e profissionalismo. “Ela é referência para tantas outras que querem cantar forró, que convidei Jeanne Lima para ser a anfitriã dessa temporada do Forró no Parque Tributo a Zelito Miranda 2024”, finalizou.





Serviços Forró no Parque – Jeanne Lima como anfitriã Convidado: Del Feliz e Armandinho Macedo Datas: 24 de março, 21 de abril e 19 de maio(domingo) Horário: às 11 horas Onde: Quincas Berro D’Água Endereço : R. do Açouguinho, 12 - Pelourinho, Salvador - BA, 40025-180 Censura livre