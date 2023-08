Frejat volta a Salvador em show na Pupileira com sucessos da carreira

O cantor e compositor Frejat traz a Salvador o show “Frejat Ao Vivo”, que acontecerá na sexta-feira, 18, na Pupileira, a partir das 21h30. Os ingressos custam entre R$80 e R$240 e são vendidos na plataforma Sympla.

Ele promete contemplar as várias facetas de sua personalidade musical, desde os tempos do Barão Vermelho à sua carreira solo, passando pelo lado de intérprete personalista de clássicos da música brasileira.

Neste retorno à capital baiana, Frejat reunirá sucessos de todas as épocas de sua carreira, como “Segredos”, “Homem Não Chora” e “Amor Pra Recomeçar”. Hinos do Barão Vermelho e as homenagens a seu parceiro Cazuza também marcam presença.

A noite também contará com o DJ Roger’n Roll abrindo a casa e o show de encerramento da banda Retr80, com hits nacionais e internacionais dos anos 80.