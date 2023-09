Fundador de O Teatro Mágico faz show 'Voz e Violão' em Salvador

O cantor e compositor Fernando Anitelli, fundador do grupo Teatro Mágico, desembarca em Salvador com seu show intimista, Voz e Violão, inspirado pelo cancioneiro popular. Com muita interatividade entre o público, o artista retorna às origens musicais no espetáculo.

A apresentação está programada para ocorrer no Teatro da Cidade, na Av. Paralela, neste domingo, 3, com shows às 17h e 20h (sessão já esgotada). No repertório, hits do TM como O Anjo Mais Velho, Nosso Pequeno Castelo e as novas Almaflor e Cinza. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site Ingresso Mágico.

Fundado em 2003, o Teatro Mágico veio como um projeto que mesclava diversas referências de Anitelli, sendo a principal delas o livro O Lobo da Estepe, do escritor alemão Hermann Hesse.

Com o projeto que mescla música, poesia e muita performatividade e improviso, o cantor ressalta a singularidade das músicas e apresentações do Teatro Mágico e ressalta a espontaneidade nas apresentações do grupo.

“A ideia do Teatro Mágico veio a partir da possibilidade da pluralidade em cada um de nós, não somos um em um milhão, nem um milhão em um. Decidi criar essa trupe em que cada um é um personagem plural, a gente tem músicas de variados estilos, álbuns com trupes diferentes, estilos diferentes, arranjos distintos, que mesclam poesia com uma cena hilária, mistura uma provocação com um número aéreo. O Teatro Mágico é isso”, afirma Fernando.

“As apresentações são como futebol. Cada um tem sua função designada, mas a bola vai ser sempre uma surpresa. Ela pode bater em um, respingar no outro e chegar em você e quando ela está lá, você tem que ter o improviso do que fazer e você sabe onde ela tem que chegar. Essa é a ideia do teatro mágico”, explica. “Temos as músicas, temos o mapa da apresentação e o que acontece de improviso, de surpresa, é mais um tempero para o que a gente sabe fazer”.

Voz e Violão traz a espontaneidade e a pluralidade já conhecida do projeto e transpõe ela para um momento mais intimista. O público é convidado a, poder cantar junto, aproximar-se mais e se sentir parte da apresentação.

Anitelli descreve a apresentação como uma experiência de muita força, mas preservando a essência. “Depois que se compõe a música, é feito o arranjo dela e sua essência é entendida, você consegue reproduzi-la com todo seu vigor no Voz e Violão. As músicas do Teatro Mágico nascem no violão, que é onde eu comecei minha carreira. Tudo isso está ali, impresso”, detalha.

“É um trabalho de olhar para as canções e como elas surgem, o que mais forte nela: um coro, um refrão. A gente leva a essência para as apresentações”, afirma.

O fato de ser um show sem banda não destitui as canções de sua força, garante o artista: “A gente tem feito turnês com a trupe completa e o Voz e Violão, que mostra as canções na sua primeira ideia, arranjos inusitados, canções que nos inspiraram, alguns lados b. É um show de voz e violão, mas tem muita força”.

20 anos de Teatro Mágico

2023 coincide com os vinte anos de atividade do grupo, fundado em 2003. Para comemorar, o grupo planeja uma série de apresentações em uma casa de shows onde o grupo fez suas primeiras reuniões, que será seguida de uma turnê em 2024.

Com planos para celebrar o marco no fim de ano, Fernando Anitelli reflete sobre a força do projeto. “Estar atuando com um projeto desses por 20 anos é uma honra muito grande e uma responsabilidade gigante de organização, criação, produção, resgate, encontrar o que nos ensinaram. O que celebramos é um público cada vez mais presente e participativo. A gente tem uma relação muito direta com quem nos ouve”, realça.

“Dá orgulho de olhar todos os processos de amadurecimento, álbum a álbum, os downloads de músicas, o crescimento do público. É muito gratificante. 20 anos é a possibilidade de lembrar muito, trazer canções que o público sente falta e mostrar nossa força nessa caminhada até agora”, finaliza

Fernando Anitelli apresenta: O Teatro Mágico / Amanhã, 17h e 19h (esgotado) / Teatro da Cidade (Av. Luís Viana Filho, 7731 - Subsolo 1 - Paralela) / R$ 20 e R$ 40 / Vendas: ingressomagico.com.br

