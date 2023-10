Gaby Amarantos denuncia preconceito em programa de rádio

A cantora Gaby Amarantos utilizou as redes sociais para denunciar uma situação de preconceito que sofreu na última sexta-feira, 22. Segundo a artista, ela foi convidada a participar do programa Radar, da Rádio Nova Brasil FM, mas, ao chegar no local, o que encontrou teria sido a desvalorização da cultura da região Norte.

A cantora paraense Gaby Amarantos, famosa principalmente por “Ex-my Love”, música que fazia parte da telenovela Cheias de Charme, disse através do Instagram que sofreu preconceito na última sexta-feira, 22, no programa Radar, da Rádio Nova Brasil FM.

De acordo com a artista paraense, ela tinha sido convidada para falar sobre sua carreira no programa, mas ouviu que o seu mais novo hit “Tecnoshow”, indicado ao Grammy Latino, não se encaixava aos ouvidos do elevado público da rádio.

Gaby relatou que ficou em choque com a situação. “Na hora pensei: isso está mesmo acontecendo? Sabe quando você passa por uma situação onde precisa de tempo para processar e perceber que sofreu preconceito?”, disse, questionando que ainda que a rádio tenha direito de tocar o que quiser em sua programação, não entendia a razão de convidar uma artista para o estúdio e não tocar sua música.

“Sigo minha luta para levar cada vez mais longe o movimento da Amazônia periférica, tecnobrega/melody e não vou deixar que situações como essa passem despercebidas”, completou.

Na madrugada deste sábado, 23, a rádio Nova Brasil FM divulgou uma nota, admitindo o erro com a cantora e ouvintes. Ainda informou que a canção de Gaby fará parte da programação a partir desta segunda-feira, 25.