Geo Benjaminn lança projeto "Um Banquinho e Uma Guitarra" no Youtube | A TARDE

O compositor e guitarrista Geo Benjaminn, conhecido por sua participação nas bandas Mar Revolto e Alquímea, lançou seu projeto solo em seu canal oficial no YouTube.

O novo projeto, intitulado "Um Banquinho e Uma Guitarra", apresenta interpretações de clássicos da música brasileira, proporcionando uma experiência única e intimista.

Destaques incluem sucessos de Lulu Santos e Jota Quest, capturando a essência das canções com sua interpretação única.

O projeto também presta homenagem a ícones como Raul Seixas, Roberto Carlos e Erasmo Carlos, expandindo o repertório com versões de Vanessa da Mata e Beto Guedes/Ronaldo Bastos.

As interpretações estão no canal oficial de BENJAMINN no YouTube: @benjaminn.oficial.