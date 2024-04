Gilberto Gil agita público no Lollapalooza e se declara: "viva o amor" | A TARDE

Uma das principais atrações do último dia do evento, neste domingo, 24, o baiano Gilberto Gil, de 81 anos, agitou o público no Lollapalooza, em São Paulo.

O cantor abriu a apresentação no palco Samsung Galaxy ao som de "Punk Da Periferia". Não faltaram sucessos como “A Novidade”, “Toda Menina Baiana” e “Não Chore Mais”.

Na plateia, várias presenças ilustres: Preta Gil acompanhou o show do pai de pertinho, ao lado de Astrid Fontenelle. Enquanto isso, Sandra Annenberg caiu na dança ao som de “Aquele abraço”.

Gil se emocionou ao agradecer ao público jovem que lotou o show. “Achei que teriam só uns 2 ou 3”, brincou. Em outro momento, ao receber uma declaração dos fãs, o artista pediu por mais amor. “O amor está acima de todas as questões humanas e é a substância redentora, é o que dá a possibilidade de que a gente viva e continue querendo viver. Viva o amor!”.