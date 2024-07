Gilberto Gil anuncia turnê de despedida dos palcos em 2025

Artista ainda realizará uma turnê no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa - Foto: Instagram/Reprodução

O cantor Gilberto Gil deve se despedir dos palcos em 2025. A aposentadoria dos shows foi confirmada pela assessoria de imprensa do artista ao Estadão.

No entanto, antes da sua despedida, o artista ainda realizará uma turnê no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa.

O cantor já lançou discos como o “Expresso 2222”, “Refavela”,”Refazenda” e “Realce”. Seu último trabalho com músicas inéditas, “Ok, Ok, Ok”, foi lançado em 2018.

Com uma mistura de ritmos brasileiros a influências africanas e caribenhas, com rock, disco e funk, ele coleciona prêmios e tem entre as estatuetas um Grammy e do Grammy Latino.

Gil foi ainda ministro da Cultura nos dois primeiros mandatos de Lula, entre 2003 e 2008, e há dois anos tomou posse da cadeira de número 20 da Academia Brasileira de Letras.