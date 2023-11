Gilberto Gil recebe o título de Doutor Honoris Causa em Portugal | A TARDE

Gilberto Gil recebeu o título de Doutor Honoris Causa nesta terça-feira, 31, pela Universidade Nova de Lisboa. Na cerimônia, o cantor, de 81 anos, expressou gratidão ao instituto de ensino e agradeceu o gestor da universidade, dizendo que a honraria é “um gesto de amor, encharcado de carinho".

A atribuição do título, que já estava prevista pela universidade desde o dia 16 de outubro, faz parte do Ciclo Brasil na NOVA, em homenagem ao artista. O evento tem um conjunto de concertos e iniciativas para ecoar a obra do baiano e refletir sobre ela a partir da perspectiva da universidade.

O ciclo foi iniciado no dia 22 de outubro com o concerto “Ventos do Brasil e de Portugal”, resultado da colaboração entre a Orquestra Metropolitana de Lisboa, o Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical da NOVA FCSH e a Embaixada do Brasil.

Gilberto Gil comemora 60 anos de carreira. O músico foi premiado com nove Grammy Awards, nomeado Artista da Paz pela UNESCO e Embaixador da ONU para a agricultura e alimentação, além de ter conquistado várias condecorações e prêmios, como égion d’ Honneur de França, o prémio Polar de Música do Ano, concedido pela Academia Real Sueca de Música, entre outros.

Confira o discurso de Gil: