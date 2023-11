Gloria Groove cancela show em Salvador; saiba motivo | A TARDE

A cantora e drag queen Gloria Groove, dona de hits como “A Queda”, “Vermelho” e “Bonekinha”, cancelou o show que aconteceria na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA), em Salvador, no dia 2 de dezembro.

De acordo com a produtora do evento, o cancelamento foi motivado por questões de logística. O show que seria apresentado faz parte da turnê “Noites de Glória”.

Quem comprou os ingressos, que foram vendidos no valor de R$ 240 (inteira) e R$ 120 (meia), pode conseguir a devolução dos valores na plataforma Sympla, a partir de quarta-feira, 8. Para mais informações ou dúvidas sobre reembolso de ingressos a empresa disponibilizou um link de ajuda.



A turnê “Noites de Glória” teve estreia no dia 10 de setembro no Festival The Town, em São Paulo. O show foi dividido em blocos temáticos, cada um com sucessos da artista em ritmos diferentes, como rap, pop, funk e R&B.



Gloria Groove foi uma das atrações, em agosto deste ano, no Festival de Inverno Bahia (FIB), em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. O show foi marcado por ser seu último da “Lady Leste Tour”.