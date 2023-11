Grade do Festival de Verão Salvador 2024 é anunciada; saiba detalhes | A TARDE

As atrações que irão se apresentar no Festival de Verão Salvador foram divulgadas, nesta terça-feira, 24, durante evento realizado no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. A 23ª edição vai acontecer no Parque de Exposições, nos dias 27 e 28 de janeiro.

Entre os nomes que irão participar desta grande festa, alguns fizeram pocket shows em São Paulo, a exemplo de Luísa Sonza, Baco Exu do Blues, Daniela Mercury, Teto, MC Cabelinho e Ilê Aiyê.

Encontros

Os ícones da música baiana Bell Marques e Claudia Leitte irão cantar juntos pela primeira vez, enquanto Ivete Sangalo apresentará um show preparado exclusivamente para o festival. O evento também vai promover um encontro de Baco Exu do Blues com o grupo Psirico, a união dos tambores de Carlinhos Brown com o som eletrizante do Baiana System, além de uma apresentação solo do grupo Àttooxxá. No intercâmbio entre a Bahia e outros estados, o cantor Leo Santana recebe a cantora gaúcha Luísa Sonza enquanto o trapper Teto convida ao palco o amigo cearense Matuê.

A nova edição contará ainda com o show do cantor norte-americano CeeLo Green, autor dos sucessos “Crazy” e “Fuck You”, um dos destaques da programação. Depois da parceria bem-sucedida nas músicas “Cachimbo da Paz”, de 1999, e, mais recentemente, “Cachimbo da Paz 2”, o cantor Lulu Santos recebe as batidas e rimas de Gabriel o Pensador.

Já Seu Jorge se reúne com o rapper Mano Brown, Iza divide os microfones com Liniker, o pagode romântico de Thiaguinho dialoga com o samba de Maria Rita. Gloria Groove faz parceria com Péricles, outro representante do pagode. Por fim, em um encontro de vozes do rap carioca, MC Cabelinho sobe ao palco com a participação do cabofriense TZ da Coronel.

O evento é idealizado pela Bahia Eventos, cujo diretor artístico é Zé Ricardo.