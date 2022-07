Gretchen não deixará herança para os filhos: "Tratem de trabalhar"

Antes de morrer, Gretchen pretende gastar toda sua fortuna e não deixar nenhum centavo a qualquer dos sete filhos.

Segundo ela, todos já estão informados sobre a decisão.

"Eu sou de gastar e não guardo nada. Às vezes, reúno eles e falo: ‘Tratem de trabalhar, não vou deixar nada para ninguém. Antes de morrer, gasto tudo'", disse a cantora durante participação no 'Foi Mau' nesta segunda-feira, 11.

Ela contou ainda que inicialmente sua relação com os memes com sua imagem foi de estranhamento, pois via sua imagem com frases que nunca tinha dito.

"Quando vi minhas fotos com coisas que eu não falava, eu dizia: ‘vou processar, estão usando minha imagem indevidamente’. Aí meu filho falou que era uma brincadeira. Passei a conviver e ver que era uma coisa realmente legal, engraçada".