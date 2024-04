Grupo Rezadêra apresenta show "A roda gira" no Teatro Gamboa | A TARDE

O grupo Rezadêra fará show no dia 12 de abril (sábado), no Teatro Gamboa, em Salvador, trazendo a ancestralidade futurista para o palco com o tema "A roda gira". A apresentação acontecerá a partir das 19h.

Os ingressos custam entre R$ 20 e R$ 40, disponíveis no site Sympla.

O grupo é formado por cantores, musicistas, multi-instrumentistas, terapeutas do som, estudiosos das artes e da produção cultural brasileira. Denominados como um grupo Ecumênico Universalista, criaram um nome obaseado na figura das benzedeiras ou rezadeiras.

O repertório é composto de composições autorais e um mix de versões de rezo, axé e espiritualidade.