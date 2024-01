Grupo Samba pra Rua vai realizar edição de pré-réveillon | A TARDE

O grupo Samba pra Rua vai se apresentar na próxima quarta-feira, 27, em uma edição pré-réveillon. O evento vai acontecer na Casa Rosa, no Rio Vermelho, em Salvador, a partir das 20h, e terá a participação do sambista carioca Renato da Rocinha, Dj Pureza e do Bloco Cortejo Afro. O primeiro lote de ingressos está disponível no sympla e custa R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).

O Grupo Samba pra Rua apresenta um repertório que vai do samba carioca, passando pelo samba do recôncavo baiano, o samba duro e os batuques dos blocos afros, incluindo canções de sambistas consagrados como Zeca Pagodinho, Dona Ivone Lara, Nelson Rufino, Riachão, Nega Duda, Xandy de Pilares, Leci Brandão, Péricles, Ilê, Olodum e Apalaches, além de apresentar músicas autorais.

Idealizado por Ana Flauzina, artista, compositora e professora da Faculdade de Educação da UFBA, o Samba pra Rua nasceu em maio de 2022 no Pelourinho e tem circulado pela cidade reavivando a cultura das rodas de samba.

“Consideramos importante recuperar a vivência do samba como espaço de encontro geracional e social, promover as possibilidades de trocas entre pessoas de diferentes faixas etárias e condições socioeconômicas e garantir o acesso ao lazer”, destaca Ana Flauzina.

A partir da demanda de um público crescente, o grupo lançou seu primeiro single autoral também chamado “Samba pra Rua”, que conta com a participação do cantor Aloisio Menezes. A música já está disponível nas plataformas digitais. Com o objetivo de evidenciar artistas locais e notadamente mulheres negras, o grupo Samba pra Rua é formado por Aisha Araújo, Geovana Franco, Deyse Ramos e Andreia Azevedo, Ruan de Souza, Gilvã Oliveira e Sérgio Pam.