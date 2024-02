Guitarrista da MC5, Wayne Kramer morre aos 75 anos | A TARDE

Wayne Kramer, guitarrista e compositor da banda punk MC5, morreu nesta sexta-feira, 2, aos 75 anos, vítima de câncer no pâncreas. A notícia foi confirmada nas redes sociais. “Wayne S. Kramer. Que a paz esteja com você”.

Kramer nasceu e cresceu em Detroit e foi um dos fundadores do MC5, grupo que se tornou conhecido como protopunk e influenciou diversos artistas do gênero musical.

Com o vocalista Rob Tyner e o guitarrista Fred “Sonic” Smith, o MC5 se tornou uma força incendiária na cena musical da cidade, ao lado de bandas como os Stooges.

Seu álbum de estreia, Kick Out the Jams, gravado ao vivo no Grande Ballroom de Detroit, marcou época e suas palavras de ordem, como “kick out the jams”, se tornaram sinônimo de resistência e apontaram o caminho para o punk rock dos anos 1970.

Após o MC5, Kramer teve série de episódios em sua vida: foi preso por tráfico de drogas em 1975 e passou dois anos detido. Após sua libertação, mudou-se para Nova York e tocou com artistas como GG Allin, Was (Not Was) e Rage Against the Machine.

Em 1994, iniciou sua carreira solo, assinando com a gravadora Epitaph Records. Seu álbum de maior sucesso, The Hard Stuff, foi lançado em 1995.