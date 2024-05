Gusttavo Lima interrompe show e impede agressão contra mulher | A TARDE

Gusttavo Lima chamou atenção do público ao interromper um show que era realizado em Ribeirão Preto, em São Paulo, para impedir que uma mulher fosse agredida por um homem na plateia. O caso foi registrado na manhã deste domingo, 28.

O cantor estava no palco do Ribeirão Rodeo Music, quando percebeu a agressão e pediu para a segurança do evento intervir. Ele foi aplaudido pelo público.

“É a primeira vez que eu vejo um homem levantar a mão para uma mulher. É covarde, não pode fazer isso não. Quando vem a desordem, a ordem tem que voltar”, disse o cantor.

O suspeito foi localizado pela segurança do evento, que tomou as medidas necessárias para garantir a segurança da vítima. Após a ocorrência, o show voltou a acontecer.