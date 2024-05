Velório de Anderson Leonardo, do Molejo, será neste domingo | A TARDE

O velório do cantor Anderson Leonardo, do Molejo, será realizado a partir das 11h deste domingo, 28, no Cemitério Jardim da Saudade de Sulacap, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O músico morreu na última sexta-feira, 26, após lutar contra um câncer na região inguinal. O sepultamento está marcado para às 16h.

>> Entenda o que é câncer inguinal, doença que causou a morte de Anderson

Ao longo da carreira na música, o cantor fez história com sucessos animados e bem-humorados. Anderson nasceu no Rio de Janeiro e foi um dos fundadores do grupo de pagode, ao lado de Andrezinho, Claumirzinho, Lúcio Nascimento, Robson Calazans e Jimmy Batera.

O artista estava internado no Hospital Unimed, na Barra da Tijuca e viu seu quadro piorar desde domingo, 21.

Além de vocalista, Anderson também tocava cavaquinho na banda. Como compositor, ele registrou participação em 118 músicas.