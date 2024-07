Henry Freitas vai puxar trio no Carnaval de Salvador em 2025

- Foto: Reprodução | Instagram

Nascido em Recife, o cantor e compositor Henry Freitas, que encerrou o São João da Bahia nesta terça-feira, 2, anunciou que vai puxar um trio elétrico durante o Carnaval de Salvador.

LEIA TAMBÉM

Ele contou que em 2025 vai se apresentar em camarote e puxar um trio no circuito Dodô.

"Próximo ano a gente volta e vai fazer dois dias de camarote. A gente não fez ano passado. Vamos fazer na quinta e vamos fazer no domingo. Eu acho que é assim", contou ele, que seguiu.

"E para a galera ficar satisfeita, vamos fazer três dias de carnaval aqui na Bahia. Vamos fazer Barra-Ondina também", contou o artista.

Em junho, a agenda de Henry contou com mais de 50 shows em dez estados. Atualmente ele trabalha o projeto 'Tudo Vira Terapia'.

Henry atingiu neste ano o Top 10 do Spotify Brasil com o hit “Tem Café”, e esteve entre os 60 artistas mais escutados do país na plataforma.