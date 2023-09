IFBA abre inscrições gratuitas para oficina de construção de guitarra

O Instituto Federal da Bahia (IFBA) abriu as inscrições para uma oficina voltada para a construção de instrumento musical. Levando o nome de “Oficina de Construção da Guitarra Baiana” tem por objetivo promover e disseminar a cultura soteropolitana e acontecerá de forma gratuita no Laboratório IFMaker, no IFBA, Campus Salvador. O prazo de inscrição é até a próxima quarta-feira,6, através da página oficial do IFBA, com o requisito de estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio. A seleção se dará por ordem de inscrição.

Serão ofertadas 20 vagas as quais devem ser preenchidas em duas turmas: 15 vagas pela comunidade externa e cinco vagas pela comunidade interna do campus. Na turma I, as aulas ocorrerão às terças e quintas-feiras, das 15h às 16h30, enquanto as aulas da turma II acontecerão aos sábados, das 9h às 12h. Assim, o(a) candidato(a) poderá selecionar a turma ao preencher o formulário de inscrições na página oficial do IFBA.

Com carga horária de 30 horas, convidamos a participar de aulas interativas as quais irão transmitir conhecimentos em Luteria, área que lida com a construção e o conserto de instrumentos musicais. O curso será ministrado pelo Luthier de Guitarra Baiana Yuri Barreto juntamente com os estudantes da licenciatura em física Lucas Pinheiro (também luthier) e Samuel Marchezi (aprendiz de luthier) que vão compor a equipe. Ao final do curso, o(a) estudante que concluir o curso com frequência mínima de 75% levará para casa, sem custos, a guitarra baiana produzida durante as aulas.