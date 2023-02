Igor Hereda chama atenção com guitarra baiana de seis cordas

Inovação e criatividade são as principais marcas de Igor Hereda, músico e educador nascido em Salvador. Hereda adicionou uma sexta corda à guitarra baiana – o pequeno grande instrumento criado pelos baianos Dodô & Osmar – e foi destaque em uma das principais revistas internacionais da área, a Guitar World. Após vencer um concurso para tocar junto com Steve Vai, seu maior ídolo da música, o guitarrista já lançou disco, fez shows autorais e pretende continuar inovando com a "baianinha" de personalidade única.

“Minha visão é sair um pouco do frevo, não sair para esquecer, porque eu acho muito importante aprender todo esse repertório, mas para não limitar. Guitarra baiana não é só frevo: você pode tocar qualquer coisa, assim como na guitarra comum”, afirmou.

Hereda, que também já tocou com músicos como Júlio Caldas, se aventura nos mais diversos ritmos com a pequena guitarra, utilizando técnicas do hard rock e do heavy metal.

A trajetória de Igor Hereda na música começou cedo. De berço musical, o jovem fez aulas de violão e guitarra desde os dez anos, com Yonsen Maia. Aos 12, foi o primeiro aluno da então Escola de Guitarra Baiana Osmar Macêdo, onde entrou em contato com seu instrumento de escolha. De repertório eclético, Igor iniciou a carreira solo como instrumentista em 2011 e começou a mostrar ao mundo seu jeito único de tocar a guitarra baiana: fez seu primeiro show e lançou o projeto Hereda Plays no YouTube, tocando canções de ritmos diversos dos seus ídolos da música.

Foi esse gosto eclético que o fez querer inovar o instrumento de raiz baiana e sonoridade aguda, que marcou e ainda marca o carnaval. "Eu sentia que faltava algo mais, sentia que eu não dominava a guitarra baiana como eu dominava a guitarra normal. Timbres mais graves e alguns acordes de rock eu não conseguia reproduzir. Com uma sexta corda eu ampliei o campo harmônico", explicou.

O pau elétrico idealizado nos anos 1940 pela dupla de músicos Dodô e Osmar possuía apenas quatro cordas; depois o instrumento ganhou uma variação com cinco cordas, criada por Armandinho. Além de ser muito menor, a afinação do instrumento baiano, diferente da guitarra comum, se assemelha a do bandolim.

O pontapé final para sua intervenção na guitarra baiana foi uma conversa com o ídolo Steve Vai, com quem Igor teve a oportunidade de dividir uma jam session em 2015. O músico passou em primeiro lugar em um concurso para tocar com o mítico guitarrista, ao enviar um de seus vídeos do YouTube. Steve Vai se impressionou com a forma que Igor tocava o instrumento e o indagou sobre a possibilidade de uma guitarra baiana com seis cordas. “ Foi aí que veio o estalo. Eu vejo como uma evolução natural do instrumento e acredito que ele pode evoluir ainda mais”, disse Hereda.

Identidade própria

Em parceria com o luthier Yuri Barreto, Hereda criou o seu modelo autoral da guitarra baiana com seis cordas e um formato único de ondas do mar, a IHGB6. Foi daí que surgiu a sua marca e identidade visual. “Eu sempre gostei de ter personalidade nas coisas que eu faço. O músico tem que estar sempre em busca de ter um estilo próprio que as pessoas identifiquem”, defendeu.

O artista lançou seu primeiro álbum de música autoral, Pôr do Sol, em um show em dezembro do ano passado no Teatro Sesi, no Rio Vermelho. Hereda já começou a compor músicas para o seu próximo disco e promete uma nova temporada de shows. Um novo modelo autoral de guitarra também está em processo de elaboração. “As portas se abriram bastante com a entrevista para revista e o show, então vou continuar criando novos sons por aí”, concluiu.

