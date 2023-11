Igor Kannário revela que vai ficar longe da internet; saiba motivo | A TARDE

O cantor Igor Kannário, dono dos hits “Maloqueiro Ousado” e “Lá Vem a Zorra”, usou o Instagram na manhã desta quinta-feira, 23, para informar que vai ficar um tempo longe da internet.

O artista disse, em um texto publicado no story, que o objetivo é se reconectar com si próprio e com os seus ideais. Ele garantiu ainda que vai voltar com novidades.

“Fala, nação. Ficarei longe da internet por um tempo para poder me reconectar comigo e com meus ideais. [Em] breve retorno com muitas novidades para vocês. Fiquem tranquilos. Às vezes é necessário darmos um tempo de tudo para cuidar um pouco de nós. Beijo no coração de todos. Breve estarei de volta para alegrar essa nação que me acompanha a tanto tempo. Beijo. Amo vocês”, escreveu o pagodeiro.