Ilê Aiyê vai passar por 10 países em turnê internacional | A TARDE

O bloco Ilê Ayiê foi contemplado pelo Edital de Mobilidade Cultural da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (Secult-BA) e vai receber apoio financeiro para realizar a turnê internacional em comemoração aos seus 50 anos, entre 24 de junho e 31 de julho.

Ao todo, a viagem conta com 14 apresentações em países como Marrocos, Portugal, Alemanha, Espanha, Holanda, França, Irlanda, Escócia, Reino Unido e Itália.

Confira a agenda completa de shows:

24/06 - Essaouira, Marrocos - Gnaoua Festival

28/06 - Essaouira, Marrocos - Gnaoua Festival

30/06 - Fuseta, Faro, Portugal - Festival Pé na Terra

04/07 - Dublin, Irlanda - Button Factory

05/07 - Amsterdã, Holanda - Psicotrópico Festival

06/07 - Paris, França - Pan Piper

07/07 - Berlim, Alemanha - House Of World Cultures

12/07 - Coburgo, Alemanha - Samba Festival

14/07 - Edimburgo, Escócia - Edinburgh Jazz & Blues / Festival Carnival

20/07 - Amarante, Portugal - Mimo Festival

25/07 - Lisboa, Portugal - Clube Oriental de Lisboa

26/07 - Londres, Reino Unido - Barbican Centre

27/07 - Barcelona, Espanha - Nits de Brasil / Seu Del Districte de Nou Barris

31/07 - Bari, Itália - Festambiente Festival

Edital de Mobilidade Cultural

O objetivo do edital é promover o diálogo intercultural, a cooperação, a co-produção, o intercâmbio e a colaboração entre artistas baianos e artistas de outros estados e países, além de promover a inserção da Bahia no circuito nacional e internacional das artes e da cultura.

Lançado em 24 de agosto de 2023, o edital fica vigente até 23 de agosto de 2024 e recebe propostas com execução prevista até dezembro de 2024. No total, R$ 3 milhões serão investidos pela atual edição do edital, o dobro do valor investido em edições anteriores.

