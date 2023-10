Ingressos para comemoração de Ivete no Maracanã começam a ser vendidos

Os ingressos para o show de Ivete Sangalo no Maracanã, no Rio de Janeiro, no dia 20 de dezembro, começaram a ser vendidos na tarde desta quarta-feira, 27. Na quinta-feira, 21, a artista revelou a série de ações que serão realizadas em homenagem aos seus 30 anos de carreira.

O espaço será dividido em setores e os ingressos custam entre R$ 50 a R$ 990. Este show é batizado de "Esquenta da Ivete". Isso porque Em 2024 ela fará uma turnê em 30 regiões do país para celebrar as três décadas.

Os ingressos são vendidos no site Eventim. Esta é a segunda vez que ela se apresenta no estádio carioca. Em dezembro de 2006 ela esteve no local onde gravou seu segundo álbum ao vivo e em vídeo.

Além do 'Esquenta da Ivete', o bloco Coruja, que geralmente desfila em dois dias, sairá em três dias no Carnaval de Salvador em 2024, um dia para cada década.

Confira os preços dos ingressos.

CLUBE VEVETA A: R$ 990,00 (inteira) | R$ 495,00 (meia entrada) | R$ 594,00 (social)

CLUBE VEVETA B: R$ 990,00 (inteira) | R$ 495,00 (meia entrada) | R$ 594,00 (social)

PIT PICPAY A: R$ 650,00 (inteira) | R$ 325,00 (meia entrada) | R$ 390,00 (social)

PIT PICPAY B: R$ 650,00 (inteira) | R$ 325,00 (meia entrada) | R$ 390,00 (social)

PIPOCA DA IVETE: R$ 300,00 (inteira) | R$ 150,00 (meia entrada) | R$ 180,00 (social)

INFERIOR LESTE: R$ 250,00 (inteira) | R$ 125,00 (meia entrada) | R$ 150,00 (social)

INFERIOR OESTE: R$ 250,00 (inteira) | R$ 125,00 (meia entrada) | R$ 150,00 (social)

INFERIOR SUL: R$ 180,00 (inteira) | R$ 90,00 (meia entrada) | R$ 108,00 (social)

SUPERIOR LESTE: R$ 100,00 (inteira) | R$ 50 (meia entrada) | R$ 60,00 (social)

SUPERIOR OESTE: R$ 100,00 (inteira) | R$ 50 (meia entrada) | R$ 60,00 (social)

SUPERIOR SUL: R$ 100,00 (inteira) | R$ 50 (meia entrada) | R$ 60,00 (social)

SUPERIOR NÍVEL 5: R$ 100,00 (inteira) | R$ 50 (meia entrada) | R$ 60,00 (social)

MARACANÃ MAIS LESTE: R$ 360,00 (inteira) | R$ 180,00 (meia entrada) | R$ 216,00 (social)

MARACANÃ MAIS OESTE: R$ 360,00 (inteira) | R$ 180,00 (meia entrada) | R$ 216,00 (social)