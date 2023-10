Irmão de Marília Mendonça afirma que “Justiça não foi feita” | A TARDE

O irmão de Marilia Mendonça, João Gustavo, afirmou que não concorda com a conclusão do inquérito da morte da cantora. A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) responsabilizou os pilotos. Ao colunista Lucas Pasin, do UOL, ele afirmou que “faltou transparência”.

“Para a família continua a dúvida. Achamos que para eles foi cômodo culpar os pilotos e isentar a companhia energética de Minas Gerais. Eles mesmo se culparam sinalizando os fios de alta tensão após o acidente. Isso é um fato, e contra fatos não há argumentos”, disse.



De acordo com João, a família não seguirá calada. “Assim que o inquérito for entregue ao poder judiciário, iremos acompanhar e indagar certas questões que ainda não foram respondidas. Minha mãe, assim como eu, espera respostas claras e objetivas. Acreditamos que a justiça ainda não foi feita e o caso não foi solucionado”, continuou.



Além disso, o irmão de Marília disse acreditar que a “justiça de Deus será feita”. “Essa não falha. Teremos um esclarecimento sobre os fatos”, completou.



A PCMG divulgou na quarta-feira, 4, a conclusão do inquérito sobre o acidente aéreo que vitimou a cantora Marília Mendonça e mais quatro pessoas em novembro de 2021. Segundo a organização, o acidente poderia ter sido evitado pelo piloto Geraldo Medeiros e pelo copiloto Tarcíso Viana.



O delegado regional de Caratinga, Ivan Lopes Sales, explicou que a investigação apontou negligência da tripulação no choque com a torre de transmissão não sinalizada.