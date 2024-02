Ivete Sangalo anuncia mega turnê "A Festa" com dois shows na Bahia | A TARDE

No final de 2023, Ivete Sangalo fez um show histórico no Maracanã. Em plena quarta-feira, a cantora reuniu milhares de pessoas no Esquenta Ivete 3.0, apresentação que dava início às comemorações dos 30 anos de carreira de uma das artistas mais amadas do Brasil. Agora, vai rolar "A Festa", a super turnê em comemoração às três décadas de história de Ivete Sangalo, que vai percorrer as principais arenas de todo o Brasil.

As apresentações começam no dia 1 de junho, em Manaus, e depois seguem viagem por vários cantos do país em um total de 30 shows. Na Bahia, serão apenas dois shows: um em Barreiras, no dia 27 de julho, e outro em Salvador, no dia 12 de outubro. Os ingressos variam entre R$ 150 a R$ 3 mil [veja lista abaixo].

Os ingressos podem ser adquiridos a partir desta terça-feira, 6, no site da Eventim. Para os clientes que optarem pela entrada social, R$ 5 de cada ingresso será destinado ao Instituto Ivete Sangalo, associação sem fins lucrativos dedicada a causas sociais.

Confira abaixo as datas e cidades programadas para a turnê e as informações sobre os pacotes VIP. Segundo a assessoria de Ivete Sangalo, os locais onde serão realizados os shows serão anunciados em breve:

Datas

01 de Junho - Manaus

29 de Junho - Belém

06 de Julho - Palmas

13 de Julho - Brasília

20 de Julho - Goiânia

27 de Julho - Barreiras

03 de Agosto - Aracaju

10 de Agosto - Maceió

17 de Agosto - João Pessoa

24 de Agosto - Recife

31 de Agosto - Natal

07 de Setembro - São Luís

14 de Setembro - Teresina

21 de Setembro - Juazeiro do Norte

28 de Setembro - Vitória

12 de Outubro - Salvador

19 de Outubro - Juiz de Fora

26 de Outubro - Presidente Prudente

02 de Novembro - São José do Rio Preto

09 de Novembro - Londrina

16 de Novembro - Porto Alegre

23 de Novembro - Curitiba

30 de Novembro - Jundiaí

07 de Dezembro - Ribeirão Preto

14 de Dezembro - Belo Horizonte

21 de Dezembro - São Paulo

01 de Fevereiro de 2025

29 de Março de 2025

05 de Abril de 2025

12 de Abril de 2025

Pacotes Vip

CLUBE DA VEVETA - A FESTA



Valores:

Meia Estudante R$ 2.655

Meia PicPay R$ 2.655

Meia social R$ 2.724

Inteira R$ 3.000

O pacote inclui:

Um ingresso premium reservado no Clube da Veveta - A Festa

After pocket show no VIP Lounge Experience com Ivete cantando músicas exclusivas em formato acústico

Acesso exclusivo a passagem de som



Backstage tour

Banheiro exclusivo

Bar exclusivo

Kit exclusivo VIP com camiseta, boné, sacola, copo e leque

Pôster comemorativo da turnê (edição limitada e exclusiva) Laminado Ivete Sangalo VIP Lounge Experience

Oportunidade de foto em frente ao cenário VIP do tapete vermelho para comemorar sua noite.

Receptivo (ponto de encontro) e traslado exclusivo até o local do show (ida e volta)

Entrada antecipada no local do show

Receptivo VIP no local

Customização de camisetas (disponibilidade limitada)

Mainha VIP Lounge Experience: ponto para carregar celular



*obs: o After pocket show do VIP Lounge Experience é uma experiência de 10 minutos que não pode ser filmada, sendo um momento exclusivo entre os fãs e a cantora

*open bar: refrigerante, água e cerveja

CLUBE DA VEVETA - ABALOU

Valores:

Meia Estudante R$ 1.155

Meia PicPay R$ 1.155

Meia social R$ 1.224

Inteira R$ 1.500

O pacote inclui:

Um ingresso premium reservado no Clube da Veveta - Abalou

Open bar

Banheiro exclusivo

Bar exclusivo

Acesso exclusivo a passagem de som

Kit exclusivo VIP com camiseta, boné, sacola, copo e leque

Poster comemorativo da tour (edição limitada)

Entrada antecipada no local do show

Customização de camisetas (disponibilidade limitada)

Laminado Ivete Sangalo VIP

*open bar: refrigerante, água e cerveja

CLUBE DA VEVETA - SORTE GRANDE

Valores:

Meia Estudante R$ 855

Meia PicPay R$ 855

Meia social R$ 924

Inteira R$ 1.200

O pacote inclui:

Um ingresso premium reservado no Clube da Veveta - Sorte Grande

Open bar

Banheiro exclusivo

Bar exclusivo;

Kit exclusivo VIP com camiseta, boné, sacola, copo e leque

Poster comemorativo da tour (edição limitada)

Laminado Ivete Sangalo VIP

*open bar: refrigerante, água e cerveja

PACOTE VIP - TEMPO DE ALEGRIA

Valores:

Meia Estudante R$ 645

Meia PicPay R$ 645

Meia social R$ 714

Inteira R$ 990

O pacote inclui:

Um ingresso premium reservado para a Pit PicPay A

Kit exclusivo VIP com camiseta, boné, sacola, copo e leque

Poster comemorativo da tour (edição limitada)

Entrada antecipada 10 minutos no local do show

PACOTE VIP - ARERÊ

Valores:

Meia Estudante R$ 645

Meia PicPay R$ 645

Meia social R$ 714

Inteira R$ 990

O pacote inclui:

Um ingresso premium reservado para a Pit PicPay B

Kit exclusivo VIP com camiseta, boné, sacola, copo e leque

Poster comemorativo da tour (edição limitada)

Entrada antecipada 10 minutos no local do show

BARREIRAS

Data: 27 de Julho de 2024

Local: EM BREVE

Classificação Etária: Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 05 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Ingressos:

Pipoca VIP - R$ 150 (meia-entrada legal) | R$ 180 (entrada social) | R$ 300 (inteira)

Pit PicPay A - R$ 345 (meia-entrada legal) | R$ 414 (entrada social) | R$ 690 (inteira)

Pit PicPay B - R$ 345 (meia-entrada legal) | R$ 414 (entrada social) | R$ 690 (inteira)

Pacote VIP Tempo de Alegria - R$ 645 (meia-entrada legal) | R$ 714 (entrada social) | R$ 990 (inteira)

Pacote VIP Arerê - R$ 645 (meia-entrada legal) | R$ 714 (entrada social) | R$ 990 (inteira)

Clube da Veveta Sorte Grande - R$ 855 (meia-entrada legal) | R$ 924 (entrada social) | R$ 1.200 (inteira)

Clube da Veveta Abalou - R$ 1.155 (meia-entrada legal) | R$ 1.224 (entrada social) | R$ 1.500 (inteira)

Clube da Veveta A Festa - R$ 2.655 (meia-entrada legal) | R$ 2.724 (entrada social) | R$ 3.000 (inteira)

Início das vendas: 6 de fevereiro, 12h (on-line), 13h (presencial)

Horário de funcionamento da bilheteria: EM BREVE

Vendas online em: eventim.com.br

Bilheteria: EM BREVE

SALVADOR

Data: 12 de Outubro de 2024

Local: EM BREVE

Classificação Etária: Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 05 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Ingressos:

Pipoca VIP - R$ 150 (meia-entrada legal) | R$ 180 (entrada social) | R$ 300 (inteira)

Pit PicPay A - R$ 345 (meia-entrada legal) | R$ 414 (entrada social) | R$ 690 (inteira)

Pit PicPay B - R$ 345 (meia-entrada legal) | R$ 414 (entrada social) | R$ 690 (inteira)

Pacote VIP Tempo de Alegria - R$ 645 (meia-entrada legal) | R$ 714 (entrada social) | R$ 990 (inteira)

Pacote VIP Arerê - R$ 645 (meia-entrada legal) | R$ 714 (entrada social) | R$ 990 (inteira)

Clube da Veveta Sorte Grande - R$ 855 (meia-entrada legal) | R$ 924 (entrada social) | R$ 1.200 (inteira)

Clube da Veveta Abalou - R$ 1.155 (meia-entrada legal) | R$ 1.224 (entrada social) | R$ 1.500 (inteira)

Clube da Veveta A Festa - R$ 2.655 (meia-entrada legal) | R$ 2.724 (entrada social) | R$ 3.000 (inteira)

Início das vendas: 6 de fevereiro, 12h (on-line), 13h (presencial)

Horário de funcionamento da bilheteria: segunda-feira a sábado, das 09h às 22h e domingo, das 13h às 22h

Vendas online em: Eventim

Bilheteria: Loja Pida Salvador Shopping - Av. Tancredo Neves, 3133, Caminho das Árvores