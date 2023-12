Ivete Sangalo é a primeira a esgotar ingressos do Maracanã 2 vezes | A TARDE

Ivete Sangalo se apresenta no Maracanã nesta quarta-feira, 20, em show com transmissão ao vivo na TV Globo. A cantora retorna ao estádio no Rio de Janeiro depois de 17 anos.

Em ambas as vezes, ela conseguiu esgotar os ingressos para os cerca de 70 mil lugares. A cantora é a única artista a alcançar tal feito. Foram vendidos no total 63.047 ingressos em 11 setores diferentes, além das 4.968 cadeiras cativas.

Horas antes da apresentação, ela visitou o espaço e ficou emocionada ao ver a megaestrutura pronta, apenas a aguardando.

"Emoção a cada minuto! O Maraca é nosso", disse a baiana.

O show no Maracanã marca o início das comemorações pelos 30 anos de carreira. A turnê Reivete-se 3.0 vai passar por 30 estádios em 2024. A lista completa ainda não foi divulgada.