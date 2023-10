Ivete Sangalo fará 30 shows em 2024 para celebrar 30 anos de carreira

Após vários meses de especulações e burburinhos entre os fãs e a imprensa, Ivete Sangalo, finalmente, revelou nesta quinta-feira, 21, os detalhes da megacomemoração que vai celebrar seus 30 anos de carreira. Antes da turnê, ela volta ao Maracanã, seu segundo álbum ao vivo e em vídeo.

Em 2024 serão realizados 30 shows em diferentes regiões do país que ainda serão diculgadas. E, ao final, será gravado mais um DVD, que vai registrar este momento da carreira da cantora.

"A gente vai contemplar muitos lugares para que meus fãs possam ter acesso, pois nem todos podem. Estarão vivendo e celebrando junto comigo. Pelo que tô projetando, vou chegar de foguete", contou a artista, que vai doar parte da arrecadação ao Instituto Ivete Sangalo.

Ela pontuou que sempre quis fazer algo mais, e, após se tornar mãe pela primeira vez, entendeu que precisava oportunizar momentos melhores a crianças e adolescentes.

"Sempre acreditei em fazer mais. Mas a realização é feita do diálogo. Minhas frentes são criança e adolescente. Eu também quis criar esse viés de comunicação e empatia onde meu coração alcança em sua grande magnitude. O que mais vejo hoje na crise no mundo é que exigimos um comportamento no qual a gente não tenha a preocupação de decupar tudo desde o princípio. É preciso construir a oportunidade em várias frentes".

Quem também esteve presente no evento foi o diretor artístico da rede Globo, Boninho, que comanda atrações como o Big Brother Brasil e o próprio 'Pipoca da Ivete'.

"Ivete é uma festa e a globo tem orgulho de tela nestes 25 anos como apresentadora, atriz, ela fez o planeta Xuxa e está agora em um momento muito bacana que é o pipoca".

Além de rodar o Brasil com a turnê comemorativa, Ivete ampliou os dias em que vai desfilar com o bloco Coruja. Agora serão três, um para cada década. Ela pontuou, após as polêmicas que ocorreram na folia em 2023, que agora é ela quem comanda o bloco.

"O bloco, agora, é da minha total responsabilidade. Em 2024 sairá exatamente com os meus fãs e as pessoas que se mobilizam merecem e assim que vai ser. Assim que o coruja vai chegar na avenida. Excelência alegria e experiência a cada um que estiver lá."

*Repórter viajou para São Paulo a convite da produção da artista