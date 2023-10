Ivete volta ao Maracanã para iniciar comemorações pelos 30 anos

Os 30 anos de Ivete Sangalo serão comemorados durante o ano de 2024. O pontapé inicial, no entanto, será já em 2023. A cantora voltará ao Maracanã, onde gravou em 2006 um dos mais icônicos DVDs destas três décadas. O show faz parte da programação do especial de fim de ano da Globo.

A celebração da carreira da baiana foi batizada de Ivete 3.0. "É a confirmação de tudo que sonhei pra mim e me foi dado. E de tudo que tenho sonhado para o futuro e que vou ter", disse a cantora, que promete alegria, música e muita emoção. Serão 30 shows pelo Brasil e, segundo Ivete, será a maior turnê que o país já viu.



O evento no Maracanã será no dia 20 de dezembro e terá transmissão ao vivo pela Rede Globo após as novelas das 21h. Na emissora, a história da cantora tem se estreitado cada vez mais. Além do 'Pipoca da Ivete', cuja segunda temporada está no ar aos domingos, em 2024 ela comanda mais uma temporada do 'The Masked Singer' e, mais uma vez, abre o carnaval da emissora.

O show no Maracanã e a turnê terão assinatura da 30e. Segundo o CEO da empresa, Pepeu Corrêa, Ivete é uma das artistas mais importantes do país. "Houve imediatamente uma conexão muito natural, estamos perfeitamente alinhados no propósito de entregar felicidade para as pessoas e ela também. Vamos investir muita tecnologia e inovação para tirar do papel a maior tour já vista no Brasil".

Parte da renda do show será destinada ao Instituto Ivete Sangalo, bem como ações solidárias em todo o projeto.

*Repórter viajou a convite da produção do evento