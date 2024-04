Já tem o seu? Veja onde comprar ou trocar discos de vinil em Salvador | A TARDE

Nos dias de hoje, com a tecnologia dominando as mídias e a cultura, uma relíquia do passado parece não ter perdido amantes em Salvador: os discos de vinil. Embora tenham sido relegados a um segundo plano pela conveniência dos CDs e, posteriormente, pelo advento dos serviços de streaming, os discos de vinil mantém um público fiel na cena musical da capital baiana, conquistando tanto os entusiastas da música antiga quanto uma nova geração de aficionados pela qualidade sonora analógica.

Os discos de vinil, ou LPs (Long Plays), foram introduzidos pela primeira vez na década de 1940 como uma evolução do disco de 78 rotações por minuto (RPM). Com a capacidade de armazenar mais música do que seus predecessores, os LPs rapidamente se tornaram o formato dominante para a distribuição de áudio. A popularidade dos discos de vinil atingiu o auge nas décadas de 1960 e 1970, quando a música estava intrinsecamente ligada à cultura jovem e os álbuns de vinil eram um item essencial em qualquer coleção.

No Brasil, o disco de vinil foi lançado comercialmente em 1951 e dominou o mercado até 1996. No entanto, nos últimos anos, o preço do disco de vinil subiu. Hoje, um LP novo custa em torno de R$ 100.

Em Salvador, é possível encontrar os discos de vinil, além dos toca-discos, vitrolas e acessórios, para vender e trocar com vendedores independentes, em pontos físicos e virtuais, ou até em feiras esporádicas. Para a compra, os preços variam bastante: a reportagem do Portal A TARDE conseguiu achar a partir de R$ 10 até R$ R$ 2.500.

Proprietário do Big Bazar, o produtor cultural Rogério Bigbross, 52 anos, tem um acervo de cerca de cinco mil discos. Ele aconselha o comprador a tomar alguns cuidados antes da aquisição.

“O básico ele deve ter é justamente conferir se o disco não está arranhado, se o disco não tem nada que você passe a mão e perceba que tem ali um furo ou uma coisa que não tem a ver com o fluxo normal do disco. Sempre conferir se o mesmo disco que ele está comprando é o mesmo da capa, por exemplo, é bem comum quando você compra um lote de disco, no caso de uma loja de bastante usados como a minha, você comprar um disco trocado. Então esse é um cuidado básico, observar bem se é o mesmo artista que está na capa do disco, se é o mesmo disco, o disco equivale com a capa e se ele tem algum arranhão”.

Confira algumas opções no mercado de vinil em Salvador:

Vinil Radical - loja virtual no perfil @vinilradical2022 e física. Endereço: Rua Irará, 45, Rio Vermelho. Informações: (71) 9 96321308.

Discos da Fran - loja virtual nos perfis @fran_lojinha ou @discosdafran.

Caveira Discos - loja virtual no perfil @caveiradiscos e física. Endereço: Rua Direita do Santo Antônio Além do Carmo, número 119. Funciona de terça a domingo. Whatsapp: (71) 9 81540429.

Neguhhs Vinil - loja virtual clicando aqui.

Discodelia - loja física no endereço: Rua General Labatut, 137, Loja 7, Barris. Vende vinil e CDs. Funciona de segunda a sábado das 10h às 19h.

Ronaldo Lopes - loja virtual @gnomodiscoseafins. Whatsapp: (71) 9 93040769.

Marcelle Fontes - loja virtual @vendovinil.ssa. Atende com hora marcada no Rio Vermelho.

Luiz Fernandes - loja virtual @pessegadiscos.

Coelho Discos - loja virtual @coelhodiscos. Vende em Salvador e Feira de Santana.

Sulcolencias - loja virtual no perfil @sulcolencias.

Deep Discos - loja virtual aqui.

RCD Discos - loja virtual no perfil @rcd_discos. WhatsApp (71) 9 8453-7117. Vende discos de vinil, CDs, dvds e blu-ray.

Big Bazar Discos - loja física. Endereço: Rua General Labatut, Loja 15, Shopping Colonial, Barris. Funciona de terça a sábado das 14h às 19h. Whatsapp: (71) 9 9293-8403.